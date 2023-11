Messi, l’Inter Miami organizza una festa per celebrare il Pallone d’Oro

In occasione della vittoria del Pallone d'Oro per Lionel Messi, l'Inter Miami ha in programma una festa per il prossimo 10 novembre

La straordinaria accoglienza dei compagni non era tutto per Lionel Messi. L'argentino ha di recente vinto il Pallone d'Oro 2023, venendo effettivamente eletto come il miglior calciatore dell'annata. Per celebrare il suo fuoriclasse l'Inter Miami ha pensato di organizzare una festa che si terrà il prossimo 10 novembre. Secondo quanto riportato da TyC Sports, l'evento avrà luogo allo stadio DRV PNK, struttura utilizzata dal club statunitense durante i suoi incontri, e sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Apple TV. In quest'occasione Leo scenderà in campo per tenere un discorso davanti ai volti degli spettatori. Lo stesso faranno il proprietario dell'Inter Miami, Jorge Mas, e il commissario della Mls Don Garber. Successivamente sarà dato il via ad un amichevole tra New York City e proprio la squadra dell'argentino. In conclusione la festa dovrebbe terminare a suon di fuochi d'artificio.