“Florentino ingaggerai Mbappé?”: risposta da urlo del presidente del Real Madrid

Il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid è stato tra i più chiacchierati delle recenti sessioni di mercato. Per un motivo o per un altro (rinnovo con il Psg) l'attaccante non ha mai potuto coronare questo sogno di giocare per i blancos, ma i tifosi non perdono la speranza. E con loro anche il presidente del club, Florentino Perez il quale si è lasciato andare ad una risposta spiritosa. Alla domanda di un tifoso: "Florentino, ingaggerai Mbappé?". Il presidente ha risposto sorridendo: "Si, si lo faremo... (Ride, ndr) ma non quest'anno". Destinata a continuare la telenovela di mercato, chissà magari fino all'estate 2025 quando l'attaccante si potrà liberare a parametro zero.