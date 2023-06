Mbappé dice Manchester City: “Vincerà la Champions contro l’Inter”

"La finale di Champions League sarà fantastica, sarà entusiasmante come sempre", ha esordito. "La guarderò, penso che vincerà il Manchester City. Sono in un gran momento, quest’anno credo che la meritino. L’Inter ha fatto un bel percorso, certamente ha le sue chance ma il City è favorito", ha detto Mbappé puntando, quindi, sulla formazione inglese guidata da Pep Guardiola che in stagione ha già trionfato in Premier League e FA Cup e che ora spera nel terzo titolo per chiudere il Treble.