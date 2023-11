Follia in Liga, Iago Aspas distrugge il monitor del Var: il motivo e il video

Attimi di follia in Liga nella sfida tra il Celta Vigo e il Siviglia. Nella gara giocata all'Estadio de Balaidos di Vigo, il protagonista è il Var. Starfelt aveva portato in vantaggio i padroni di casa dopo ventidue minuti, ma a pochi minuti dalla fine è arrivato il pareggio grazie a En Nesyri. L'episodio incriminato, però, arriva in pieno recupero. L'arbitro della gara, Hernandez, concede un calcio di rigore per un fallo di Jesus Navas su Anastasios Douvikas. Richiamato al Var, la decisione viene cambiata e il rigore viene tolto. Allora Iago Aspas, sostituito al settantesimo minuto, si è diretto verso il monitor del Var e lo ha gettato a terra con veemenza. Ecco il video: