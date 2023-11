Il Girona rimonta, vince ancora e comanda la Liga aspettando il Real

La squadra di Michel continua a vincere: Osasuna battuto 4-2. Decimo successo in dodici partite: nessuna squadra con questi numeri è mai arrivata sotto al terzo posto a fine stagione

Il Girona continua la sua stagione da sogno. La squadra di Michel vince in casa dell'Osasuna e continua il suo percorso in vetta alla Liga, in attesa della partita del Real Madrid. I catalani, sotto 2-1 nella ripresa, si scatenano negli ultimi venti minuti, ribaltando il risultato con tre gol ed imponendosi col punteggio di 4-2. Martin, Dovbyk (autore anche di due assist), Tsygankov e Garcia rispondono alla doppietta di Budimir, firmano il successo e regalano i tre punti al Girona.