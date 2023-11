Francia, Mbappé: “Messi ha meritato il Pallone d’Oro. Sul rinnovo…”

La Francia di Didier Deschamps è già qualificata per gli Europei del 2024. Domani sfiderà il Gibilterra nel girone B della fase di qualificazione. Alla vigilia della sfida, Kylian Mbappé è tornato ha parlato in conferenza stampa del Pallone d'Oro vinto da Lionel Messi : "Messi ha meritato il Pallone d'Oro, ha vinto il Mondiale. Ho fatto una grande stagione, come Haaland, ma quando vinci il Mondiale fa la differenza".

RINNOVO E FUTURO - Oltre al Pallone d'Oro, Kylian Mbappé ha anche parlato del suo futuro. Il francese, infatti, ha il contratto in scadenza con il PSG nel giugno del 2024 ma non sembra aver intenzione di rinnovarlo. E proprio a questa domanda ha risposto: "Non è assolutamente questa la notizia che arriva dalla squadra francese. Voglio rimanere un giocatore della Francia durante questi dieci giorni. Se hai questa domanda vieni a farmelo al Campus e ti risponderò se vengo in conferenza stampa".