Psg crolla in casa ma Mbappé segna a… porta vuota!

Che Kylian Mbappé fosse un calciatore dalle ampie risorse, beh, questo era indubbio. Certo, nessuno si sarebbe mai aspettato che arrivasse a segnare uno dei gol più buffi di Ligue 1, tirando a botta sicura contro nessuno, con il portiere che ha deciso di lasciare vuota la porta. È accaduto nella giornata odierna, nella sfida tra Psg e Lorient, terminata con la vittoria degli ospiti. Per il Psg gol del francese. Il tutto sarebbe da attribuire ad un fallo, con il portiere avversario convinto che il gioco fosse interrotto. Così, lasciando cadere il pallone per terra lo consegna proprio al fuoriclasse che non ci pensa due volte a depositare in rete.

Un gol che però non ha cambiato le sorti del match vinto 3-1 dal Lorient. Seppur Kylian abbia pareggiato i conti aperti in precedenza da Le Fee, ci ha pensato Yongwa a riportare il Lorient in vantaggio. Dunque, una rete fine a se stessa che resterà comunque nella storia come tra le più buffe mai accadute in Ligue 1.