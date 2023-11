Francia, Upamecano estasiato da Zaire-Emery: “Ha i piedi per terra”

La Francia ai piedi di Warren Zaire-Emery, nuovo talento del calcio francese e prodotto del Paris Saint-Germain, club in cui il centrocampista diciassettenne è sempre più centrale. Raggiunta la sua prima convocazione in carriera nella nazionale maggiore della Francia guidata dal Ct Didier Deschamps, Zaire-Emery sta impressionando tutti anche nel corso dei suoi primi allenamenti con la nazionale. Di ciò, ha parlato anche Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco e uno dei punti cardine della selezione francese. "Zaiire-Emery è un giocatore che ha la testa sulle spalle, ha già giocato già più di 40 partite con il Parigi. Alla sua età è incredibile" - assicura Upamecano dal ritiro della Francia. "Deve restare così com'è al PSG e farà grandissime cose. Non sente alcuna pressione, è tutto normale per lui. Ieri sera gli ho chiesto: come fa ad andare a lezione il pomeriggio dopo l'allenamento della mattina? Ha lezione dalle 14 alle 18. Ha i piedi per terra. È un bravissimo ragazzo e spero che faccia una grande carriera" - ha concluso il difensore del Bayern Monaco, rimasto estasiato dai primi allenamenti con la Francia di Warren Zaire-Emery, talento in rampa di lancio nel calcio francese.