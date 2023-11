Wenger su Warren Zaire-Emery: “Ha qualcosa di Pogba, Kanté e Vieira”

Intervistato dal quotidiano francese "Le Parisien", Arsene Wenger ha parlato di uno dei talenti in rampa di lancio in questa stagione a livello europeo, ovvero Warren Zaire-Emery, nuovo pilastro del Paris Saint-Germain di Luis Enrique e della nazionale francese. Intervenuto sulle qualità del calciatore del PSG, lo storico allenatore dell'Arsenal ha fatto dei paragoni senza dubbio molto importanti, spiegando anche i motivi di ciò. Su Warren Zaire-Emery, infatti, Arsene Wenger ha spiegato: "Ha qualcosa della potenza di Paul Pogba, ma ha anche punti in comune con N'Golo Kanté in questa capacità di recuperare palloni. Zaire-Emery è un po' un mix tra i due, una combinazione dei due campioni del mondo 2018". Inoltre, l'ex allenatore dell'Arsenal ha proseguito con i paragoni, facendo anche un parallelo sulle caratteristiche di Warren e Patrick Vieira. "Con la sua capacità di vincere duelli senza sbagliare e di proiettarsi in avanti facendo apprezzare la sua grande visione di gioco. Anche lui ha un po' di Patrick Vieira. Un centrocampista box to box come dicono gli inglesi" - ha concluso l'allenatore francese, del tutto stregato delle qualità tecniche di Warren Zaire-Emery.