Gaffe in diretta tv: la reazione esilarante di Henry, Carragher e Micah Richards

La presentatrice di CBS Sports sbaglia il nome dell'emittente e la reazione dei tre ex calciatori è davvero diverente.

Redazione ITASportPress

Capita a tutti di sbagliare, anche in diretta tv. Chiedere, per esempio, alla presentatrice di CBS SportsKate Abdo che durante la live di Champions League per la semifinale di ritorno tra Inter e Milan ha esordito col pubblico sbagliando il nome della sua emittente generando le risate senza freni dei "colleghi" Carragher, Henrye Micah Richards accanto a lei.

La donna, infatti, ha dato il benvenuto su "Fox Sport" e non su CBS Sports come doveva generando un siparietto davvero divertente. "Benvenuto su Fox Sport. O, scusate, siamo su CBS Sports. Scusate davvero", ha detto la Abdo visibilmente imbarazzata per la gaffe.

Immediata la reazione dei tre ex calciatori con Carragher scatenato nella sua risata. "Verremo tutti licenziati dopo questa", ha detto l'ex difensore. Più contenuti, invece, Henry e Micah Richards che si sono anche girati per non farsi riprendere del tutto nel pieno dell'ilarità del momento.

La Abdo, che in passato ha lavorato anche per Fox Sport, ha poi ripreso in mano la situazione scusandosi ancora: "Vi chiedo ancora scusa per l'errore. Davvero scusatemi. Diamine penso che sarà licenziata".