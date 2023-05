Henry: “Messi fischiato dai tifosi? Non è lui il problema. Ecco quale è”

IL PROBLEMA - "Capisco i fischi, ma non devono essere accettati", ha detto l'ex campione. "Tra l'altro non è la prima volta che fischiano Messi. La gente dirà che se l'è meritato perché questo e per quello. Ma il problema del Psg non è Messi. È tornato e mi ha fatto vincere. Quindi sinceramente nessuno dovrebbe fischiare. Capisco che nessuno debba essere sopra al club e che ci sono regole ma ripeto, raramente ho visto la squadra che sta lottando per il titolo essere fischiata". "Il problema, la vera divisione, non è tra tifosi e Messi ma tra i tifosi e l'era Qatar. Messi non è mai stato un problema anzi. Quando ho giocato con lui era sempre una soluzione. Se non resta al Psg vorrei che tornasse al Barça. Perché quando vedo Messi, vedo il Barça", ha concluso Henry.