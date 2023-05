Galtier esalta Messi: “È stato irreprensibile, ottima stagione”

Le parole del tecnico, il quale corre in difesa del fuoriclasse argentino per una stagione comunque ottima

A poche ore dal termine del campionato, Christophe Galtier ci tiene a rispondere alle critiche rivolte a Lionel Messi. Il tecnico prima del match contro il Racing Strasburgo, sull'argentino ha detto: "Non parlerò della scorsa stagione - ha esordito il tecnico dei parigini -. Posso parlare di ciò che abbiamo vissuto insieme dall'inizio di quest'anno. È stato irreprensibile per tutta la stagione, non ho dubbi. Leo è il calcio. L'ho vissuto tutti i giorni in allenamento e anche nelle partite. Le sue statistiche sono incredibili". Da parte dell'allenatore francese, dunque, niente da rimproverare al fuoriclasse laureatosi campione del mondo proprio lo scorso dicembre. Anzi, solo da ringraziare.