Il futuro di Lionel Messi resta ancora tutto da decidere. La Pulce potrebbe salutare il Psg ma la destinazione successiva è un vero e proprio punto di domanda. Maggiori dubbi arrivano dopo che Mundo Deportivo ha riportato un retroscena legato ad una cena tra ex compagni avvenuta in quel di Parigi.

La scorsa settimana, spiega il media iberico, Messi ha incontrato in Francia Jordi Alba, Sergio Busquets e Sergi Roberto con le rispettive compagne. Durante la serata, il sette volte Pallone d'Oro avrebbe spiegato agli ex compagni del Barcellona di non aver ricevuto ancora alcuna proposta dal club blaugrana per la prossima stagione.