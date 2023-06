Gavi sfida il Real Madrid: “Acquistino chi vogliono. Barcellona squadra fortissima”

In Spagna è e sarà sempre Real Madrid contro Barcellona . Una rivalità storica quella tra Blancos e blaugrana che anche i più giovani conoscono e vivono al massimo. La conferma è arrivata da alcune recenti dichiarazioni di Gavi a Sport che, parlando di mercato e dei recenti acquisti dei madrileni - vedasi quello di Bellingham - ha lasciato il guanto di sfida elogiando la forza della squadra catalana, la sua.

SFIDA - "Se ho visto i rinforzi che sta prendendo il Real? Il Real Madrid può ingaggiare chiunque voglia, non mi interessa molto", ha esordito Gavi. Siamo completamente concentrati su noi stessi, abbiamo una super squadra. Il Barcellona sta attraversando momenti difficili economicamente, ma i giocatori dell'Accademia hanno raggiunto un livello elevato. Ripeto, non mi interessa. Abbiamo il nostro e moriremo (per questa maglia ndr)".