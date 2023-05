Gavi: “Via dal Barcellona? Vinto primo titolo qui e non voglio fermarmi”

Il Barcellona ha vinto la Liga grazie al successo per 4-2 arrivato contro l'Espanyol nell'ultimo turno di campionato disputato. Grande festa per i blaugrana che dovranno preparare al meglio la prossima annata per tornare protagonisti anche in Europa. Ci sarà ancora Gavi, gioiellino per il quale in questa stagione ci sono state problematiche di tesseramento a causa della situazione finanziaria del club. Diversi rumors lo volevano in partenza proprio per via delle recenti questioni della società. Peccato che il giocatore abbia spento ogni possibilità di addio.