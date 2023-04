Genoa, ricordi Boselli? Gela il Boca Juniors con una rovesciata e fa vincere l’Estudiantes

Rete superba per l'ex calciatore con un passato in Italia. La sua acrobazia permette ai suoi di battere il Boca.

I tifosi del Genoa lo ricordano sicuramente nonostante la breve permanenza. Stiamo parlando di Mauro Boselli che era stato protagonista di una rete pesantissima in un famoso derby contro la Sampdoria che aveva spedito i blucerchiati in B.

Un gol bello che, in un certo senso, 12 anni dopo si ripete. Il calciatore, ora all'Estudiantes, e alla soglia dei 38 anni, ha punito in acrobazia niente meno che il Boca Juniors, altra sua ex squadra.