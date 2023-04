Genoa, Dragusin: “Mio gol? Il segreto sono… i capelli”

Dopo la vittoria per 2-0 del Genoa contro il Perugia, Dragusin, autore di un gol, traccia un bilancio sul momento dei suoi e non solo.

Il Genoa vince ancora in campionato e lo fa contro il Perugia grazie a due reti che portano la firma di Frendrup e Dragusin. Proprio quest'ultimo ha parlato dopo il match in zona mista sottolineando la sua gioia per la rete ma anche per l'ennesima gara solida e da tre punti del Grifone di mister Gilardino.