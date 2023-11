Germania, Matthäus attacca Nagelsmann: “Non abbiamo più tempo. Havertz non è…”

"Non è Davies o Grimaldo"

Lothar Matthäus ha poi commentato la posizione di Kai Havertz: "Nagelsmann potrebbe aspettarsi che uno come Grimaldo del Leverkusen giochi a destra e sinistra, ma si è allenato come terzino. Havertz, Sane e Brandt sono giocatori offensivi e non giocheranno in queste posizioni per i loro club per i prossimi sette mesi. Ciò crea incertezza anche tra gli altri giocatori. So cosa ha in mente Nagelsmann: al Bayern preferiva Alphonso Davies a sinistra e ora vuole trasformare Havertz in un Davies".