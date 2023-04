Girona, Castellanos “meglio” di Messi dopo il poker al Real: “Impossibile da immaginare”

Come sottolineato da Marca , infatti, Castellanos è diventato il primo giocatore argentino a mettere a segno ben quattro gol al Real Madrid. Il quinto in assoluto a riuscire nell'impresa davanti al proprio pubblico.

Al termine della sfida, lo stesso giocatore è parso quasi incredulo per l'impresa: "Abbiamo giocato contro alcuni dei migliori giocatori al mondo e non potevo immaginare una gara così. Mi diverto con i nostri fan, la famiglia e le persone argentine che mi supportano. Ho segnato un poker in MLS, ma ovviamente sono cose diverse farlo qui e al Real. Ho sempre sognato di segnare contro il Real Madrid, ma quattro è impossibile da immaginare. Sono anche molto felice per la vittoria. Felice per i tifosi e i compagni di squadra", le parole di Castellanos a Movistar.