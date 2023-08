Gnonto-Leeds United, pace fatta: l’attaccante è stato reintegrato in gruppo

Pace fatta tra Willy Gnonto e il Leeds United. Secondo quanto riportato dal The Athletic, il club ha reintegrato l'attaccante in squadra con effetto immediato e presto tornerà a giocare in Championship, seconda lega inglese. Resta solo da capire quale sarà il suo futuro. Lui vuole la cessione, l'ha fatto capire e l'ha detto anche allo stesso club tramite lettera. Willy vorrebbe trasferirsi in un altro club per non perdere la chiamata a Euro 2024 dal nuovo commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti. D'altro canto, il club inglese non vuole liberarsene così facilmente. Era uno dei volti della squadra e vogliono che resti. Beh, la telenovela pare andrà per le lunghe ma il ritorno in gruppo è un bel passo avanti.