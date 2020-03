Grealish, che combini? Invita a rimanere a casa ma dopo… si schianta con la Range Rover

Jack Grealish l’ha combinata grossa. Il capitano dell’Aston Villa, così come tutta la popolazione inglese, è chiamato alla quarantena in casa per evitare il contagio da coronavirus. Tanti i calciatori che stanno dando il buon esempio, e lo stesso classe 1995 è stato protagonista di un filmato in cui invitata le persone a rimanere nelle proprie abitazioni.

Peccato che, poco dopo il messaggio, proprio Grealish sia stato protagonista della violazione della quarantena. Come riporta il Sun, infatti, la stellina inglese si sarebbe schiantata con la sua Range Rover dando prova di aver violato le regole di quarantena imposte alla cittadinanza.

Il calciatore avrebbe trascorso la notte da un amico e, probabilmente nel tragitto di ritorno, avrebbe avuto un ‘piccolo’ incidente con la sua vettura rovinando tre auto parcheggiate nelle vicinanze. Grealish avrebbe detto prontamente ai proprietarie delle vetture che pagherà i danni senza problemi.

