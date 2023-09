Greenwood al Getafe, il tecnico rompe il silenzio: “Ha entusiasmo, lo aiuteremo”

Dopo l'arrivo di Mason Greenwood in casa Getafe c'è chi ha esultato (come una gran parte di tifoseria che ha accolto con cori e balli il presidente) e chi ha protestato. In quest'ultima corrente rientrano alcuni esponenti della Ana Bella Foundation, un'associazione che tutela i diritti delle donne: il trasferimento dell'ex United alla periferia di Madrid è stato definito come "un terribile esempio" per il calcio spagnolo.