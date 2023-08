Griezmann: “Messi la fortuna della Mls. Io in America? Magari un giorno…”

Antoine Griezmann non ha mollato il suo "sogno" di giocare in America un giorno. Anzi, ora che c'è anche Lionel Messil'attaccante francese pensa addirittura ad un trasferimento, un giorno... "Continuo a tenere d'occhio le avventure di Lionel Messi in America, lui è il migliore della storia - ha dichiarato l'attaccante ai microfoni di Espn -. Riempie stadi, segna gol e vince le partite. Penso che l'idea di ingaggiare Messi sia la cosa migliore che la MLS abbia fatto in tutta la sua storia, sia in termini di marketing che di calcio". Poi, sulla possibilità di giocare in Mls in futuro: "Ho sempre detto che il mio obiettivo è giocare in MLS e godermi il calcio. Ma non ora. Prima voglio passare alla storia e vincere trofei con l'Atletico, poi vedremo".