Inter Miami, Messi calciatore con la valutazione più alta della storia della Mls

L'impatto di LionelMessi in America è stato incredibile ma, d'altronde, c'è lo aspettavamo. All'età di 36 anni, l'argentino ha posto il proprio dominio sul campionato, facendo capire chi è che comanda con una media strabiliante: 7 partite, 10 gol e 1 assist in Leagues Cup. Il campione del mondo mantiene quindi alta l'asticella e ciò lo si può notare dal suo valore di mercato, ora fermo ai 35 milioni di euro. Questo è il valore più alto che l'Inter Miami, e l'intera Mls, abbiano mai visto in tutta la loro storia. Nonostante nell'ultimo decennio grandi giocatori di calcio siano passati da questo campionato, quali Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic e David Beckham, è Leo il giocatore più prezioso della storia della lega americana.