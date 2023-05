Griezmann show con l’Atletico Madrid e ‘rabbia’: “Volevo l’MVP di Aprile”

Dopo aver trascinato con una doppietta la sua squadra in Liga, l'attaccante racconta di essersi "arrabbiato" per il mancato MVP del mese di Aprile.

Redazione ITASportPress

L'Atletico Madrid vince e convince e, soprattutto, supera il Real in seconda posizione in Liga (69 punti a 68). Tra i protagonisti del fantastico momento della squadra di Simeone c'è sicuramente l'attaccante Antoine Griezmann che ha ammesso di essere un pizzico arrabbiato per non essere stato premiato come MVP del mese di Aprile dalla Liga.

Come riporta Marca, le Petit Diable, autore di due reti nel 5-1 al Cadice, ha detto dopo la gara: "Ero un po' arrabbiato per non avere ricevuto l'MVP di aprile e si è visto nei primi minuti della partita (ride ndr)". E ancora: "Mi sto divertendo molto, abbiamo segnato cinque gol facendo una buona partita".

Grazie alla doppietta, Griezmann ha superato Garate come bomber del club: "Il record di gol del club? Vorrei essere ricordato tra tanti anni, è un traguardo per me".

A livello di squadra poi: "Se avessimo reagito prima, forse staremmo lottando per il titolo, ma dobbiamo goderci il presente e continuare a lavorare come stiamo facendo, per ricominciare il prossimo anno da zero".