Guardiola annuncia: “Ecco chi sarà il prossimo allenatore del Manchester City”

Torna la Premier League: uno dei big match di giornata sarà la sfida tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Brighton di Roberto De Zerbi. Alla vigilia della sfida dell'Etihad, lo spagnolo ha così parlato del collega italiano: "De Zerbi è un ragazzo meraviglioso. Lo ammiro perché sta dimostrando che non importa quanto forte sia la tua squadra per farla giocare come vuoi che giochi. Ha trasformato il Brighton in un top club. Sono partiti Caicedo, Mac Allister e anche Colwill, eppure continuano ad essere ad un buon livello". E sul modo di giocare, a tratti simile, ha concluso: "Non giochiamo alla stessa maniera, il Brighton ha un modo unico di giocare. Ci sono alcuni aspetti simili, siamo entrambe due squadre aggressive senza palla, teniamo il pressing alto, e cerchiamo il possesso palla come loro, ma il loro gioco è unico". Un attestato di stima non indifferente: al Telegraph, Guardiola ha detto che "De Zerbi sarà il prossimo allenatore del Manchester City".