Guardiola non ha dubbi sul migliore della storia: “Lui è semplicemente inarrivabile…”

Nessun dubbio per Pep Guardiola . Secondo l'allenatore c'è solo un giocatore che può essere considerato il migliore della storia e quello è Lionel Messi . Lo spagnolo ha avuto modo di allenarlo e farlo esplodere definitivamente al Barcellona, lì ha capito l'importanza della sua classe, e oggi non ha nemmeno bisogno i paragonarlo a mostri sacri quali Maradona e Pelé.

IL MIGLIORE DI SEMPRE: "Ho visto giocare Maradona e posso dire che lui era il migliore della sua epoca, ma non quanto Messi. Leo è il migliore di sempre secondo me" ha dichiarato con fermezza Pep Guardiola ai microfoni di Calciomercato. Poi continuando sul suo discorso, ha motivato a modo suo: "Perché lo dico? Vi spiego: Ricordo il tour pre-stagione in Asia quando ero al Barcellona. Messi arrivava dall'Argentina stanco, forse anche lievemente infortunato. In ogni caso dopo il primo tempo, ancora 0:0, l'organizzatore del torneo mi disse di fare entrare Messi o il Barça non avrebbe ricevuto denaro. Ecco, Leo entra e segna una tripletta".