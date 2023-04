Guardiola: “Cancelo? È stato e forse è ancora uno dei più apprezzati al City”

Le parole del tecnico nei confronti del lusitano, che potrebbe fare ritorno al City già per la prossima stagione

Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola si è espresso sulla complicata situazione che sta vivendo Joao Cancelo. Il terzino sotto contratto con il Manchester City, in prestito al Bayern, non è riuscito a trovare lo spazio a Monaco di Baviera e con gran probabilità non verrà nemmeno riscattato. Così, il tecnico dei citizens si è rivolto a lui quasi come un padre ricordando cosa ha fatto per la squadra e quanto sia stato importante.

"Cancelo è sempre stato molto apprezzato da noi. Non possiamo far finta di nulla di ciò che ha fatto qui. Lui è stato e forse ancora è, ma meglio è stato un giocatore molto importante per noi" ha dichiarato Pep Guardiola.

I due si incontreranno da avversari per il match di ritorno di Champions League, in programma per il prossimo mercoledì 19 aprile. Per l'occasione, comunque, difficilmente Cancelo partirà da titolare.