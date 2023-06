Guardiola: “Cancelo? Xavi è stato informato male, mai posto veto Barça”

Presente al torneo di golf "Legends Trophy", Pep Guardiola è intervenuto sulla complicata questione Cancelo . Il giocatore non è più visto di buon occhio al Manchester City - lo stesso allenatore lo rilegò ai margini della rosa lo scorso anno - così gli era stato detto di cercarsi una nuova squadra. E secondo diverse voci, come anche le dichiarazioni di Xavi, Pep avrebbe vietato il trasferimento al Barcellona lo scorso gennaio: "Credo sia stato informato male - ha risposto il tecnico - . Quando abbiamo deciso che Joao non faceva più parte del progetto, non ci importava dove sarebbe andato. Poteva anche trasferirsi allo United, la rivale cittadina, se l'avesse voluto".

"È andato al Bayern perché era l'unica squadra che lo voleva lo scorso inverno. Da parte del Barcellona non abbiamo ricevuto alcuna offerta, questo è tutto". Fa il punto della situazione Pep Guardiola, il quale apre le porte riguardo la cessione di Joao Cancelo. Non fa più parte del progetto del Manchester City e può andare dove vuole, anche al Barcellona nel caso dovesse arrivare un'offerta. In ogni caso, ad oggi le destinazioni più plausibili per il lusitano sono quelle di una permanenza in Inghilterra, trasferimento a titolo definitivo all'Arsenal, o volo per la Spagna e prestito al Barça. Beh, a calciomercato inoltrato ne sapremo di più.