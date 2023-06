Dietrofront Cancelo, non andrà al Barcellona ma resta in… Premier

Joao Cancelo non si trasferirà al Barcellona la prossima estate, almeno non alle attuali condizioni. Perché il terzino/esterno intende lasciare definitivamente il Manchester City - rapporti con Guardiola ormai irreparabili - e il Barça non potrebbe permetterselo. Infatti gli spagnoli avevano provato ad aggiudicarselo tramite un prestito per poi contrattare con i citizens al termine di quest'ultimo. Magari con un diritto o obbligo di riscatto. In questo scenario, secondo quanto riportato dal The Sun, si sarebbe poi aggiunto l'Arsenal mettendo sul tavolo un'offerta per l'acquisizione a titolo definitivo. Opzione che maggiormente soddisfa il calciatore, il quale potrebbe rimanere in Premier League.