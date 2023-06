Guardiola cuore d’oro: suo bonus vittoria Champions a dipendenti del City

Ha raggiunto il tanto atteso traguardo della vittoria della Champions League con il Manchester City e lo ha fatto nell'anno migliore, quello che ha regalato il Treble alla formazione inglese. Parliamo di Pep Guardiola che si è distinto non solo per i tre successi (Premier, FA Cup e Champions) ma anche per un altro gesto, questa volta di solidarietà e riconoscenza.

A rivelare l'ultimo retroscena relativo al tecnico catalano è stato il Daily Mail che ha confermato come l'allenatore del City abbia distribuito in questi giorni il bonus che aveva pattuito con il club in caso di successo della Champions League. Una cifra che non è stata ufficializzata ma che, secondo alcuni calcoli, si dovrebbe facilmente aggirare attorno a 880 mila euro.