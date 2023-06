La Champions dei ricchi: quanto ha guadagnato il Manchester City

Prima li spende, poi li recupera. Perché il ManchesterCity ha racimolato una somma niente male con le vittorie stagionali, contando un triplete tra Premier e FA Cup, ma anche il più recente e più importante trionfo in Champions League. La prima coppa dalle grandi orecchie della storia del club. E così facendo ha recuperato gran parte degli investimenti effettuati in passato per costruire quella che è la macchina "perfetta" di Pep Guardiola. Solo in quest'annata nelle casse dei citizens sarebbero entrati 341 milioni di euro solo in "premi".