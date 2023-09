Guardiola furioso con Rodri: “Mi ha fatto inc***are, non può fare così…”

Il Manchester City vince anche in dieci contro il Nottingham Forest, ma non tutti sono contenti. Il primo ad essere deluso è Pep Guardiola che ha sgridato Rodri per un espulsione certamente evitabile. Il centrocampista ha infatti perso la testa e preso l'avversario per il collo, lasciando la sua squadra in inferiorità per l'intero secondo tempo. "Sono incazzato con lui. Spero che lui impari dal suo errore e che non capiti mai più questo tipo di comportamento. Io posso prendere un cartellino giallo perché non sono in campo, ma i giocatori devono controllarsi. Deve imparare a controllare e gestire le sue emozioni" ha dichiarato Guardiola nel post partita. Sono guai per il centrocampista, che rischia di mancare la grande sfida contro l'Arsenal. Di sicuro salterà la prossima contro il Wolverhampton.