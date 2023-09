City, Guardiola: “Cinque titolari infortunati, ma non sarà un attenuante”

Anche Bernardo Silva fa preoccupare Pep Guardiola, che per le prossime sfide di campionato non potrà contare su di lui. L'attaccante del ManchesterCityè uscito acciaccato dalla sfida di Champions League contro lo Stella Rossa, anche se le sue condizioni non sono ancora note. Lo ha confermato lo stesso allenatore: "Non ha detto nulla e non si è fatto controllare dai medici, sappiamo solo che non sarà a disposizione per un pò".