Guardiola: “Il segreto del mio successo? Eccolo servito…”

Pep Guardiola è uno degli allenatori più vincenti dell'ultimo decennio. Ma non solo. Con il suo Manchester City vince facendo esprimere la squadra con un calcio di qualità e divertente agli occhi del pubblico. In un'intervista il tecnico ha confessato come è riuscito a riscuotere tanto successo negli anni: "Il mio segreto? Beh, tra Barcellona, Bayern e Manchester City... Così arriva il successo di Pep. Avere a disposizione campioni come Messi, Levandowski, Haaland e Aguero".

Poi, la battuta che, d'altronde, nasconde un retrogusto di verità: "Amo mia madre, così quanto mio nonno, ma non vincerei la Champions League con lui"ha concluso Pep Guardiola ai microfoni di FootballDaily. L'allenatore del ManchesterCity è sicuramente tra i migliori della più recente pagina di calcio, ma anche lo stesso è convinto che per vincere servono i campioni. Anzi no, i fuoriclasse come dimostrano i nomi dallo stesso citati in precedenza.