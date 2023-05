Guardiola: “Il titolo? Arsenal ha vinto: torna in Champions dopo 7 anni”

Le parole del tecnico sui rivali in campionato, secondo cui avrebbero già vinto la cosa più importante

Una sfida a due che continua a regalare emozioni quella tra ManchesterCity e Arsenal. La Premier League suona sulle corde di questi due grandi club, che si danno battaglia per la vetta. Ma secondo Pep Guardiola i Gunners hanno già vinto: "Sette anni dopo l'ultima volta, l'Arsenal ha vinto un posto nella prossima edizione di Champions League. Se non è una prospettiva questa... Dopo tanti anni, sono riusciti a raggiungere l'obiettivo più importante della loro stagione: qualificarsi in Champions League".