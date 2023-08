Guardiola omaggia Mazzone: maglietta speciale per il compianto mister

La morte di Carlo Mazzone ha scosso tutto il mondo del calcio. La Serie A ha tenuto un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio delle gare disputate sabato ma anche all'estero c'è stato chi ha voluto omaggiare l'allenatore italiano. In particolare Pep Guardiola. L'allenatore del Manchester City ha indossato la maglietta della famosa corsa di Mazzone in Brescia-Atalanta (che fu anche il giorno della sua presentazione nel club, era il 30 settembre del 2001) durante le interviste post partita della gara dei Citizens contro il Newcastle: "È un giorno triste per me e per la mia famiglia. Era come un padre, una leggenda del calcio italiano"