Guardiola: “Se non vinciamo la Champions per molti sarà come se non avessimo fatto nulla”

Analizzando poi come la squadra e la società vengono viste fuori dall'esterno: "Questa competizione mi ha dato più di quanto avrei mai potuto immaginare. Se la mia vita finisse oggi, ne avrei vinta una da giocatore del club che amo tanto e due da allenatore. Mi ha regalato momenti tristi e grandi gioie. È così che funziona la vita, e anche lo sport. Dobbiamo accettare che per gli altri tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni non ha senso se non vinceremo questo trofeo. Ci riproveremo e la cosa più importante è essere di nuovo qui tra qualche anno. È questo che ti rende un grande club: arrivare sempre in fondo, e magari capita che prima o poi vinci".