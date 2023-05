Guardiola eletto allenatore dell’anno in Premier League: “Lo condivido con gli altri candidati”

Sul sito ufficiale dei Citizens anche le prime parole del tecnico in grado di vincere il campionato e ancora in corsa per FA Cup e Champions League: "Vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nel mio essere nominato allenatore dell'anno. Prima di tutto, voglio condividere questo con i miei colleghi candidati. Tutti loro hanno fatto un lavoro incredibile in questa stagione. Di solito questo trofeo viene assegnato non per quanto sei bravo come allenatore, ma per il fatto che vinci. Sono in una squadra di calcio incredibile e senza tutto il supporto che ho ricevuto durante il mio tempo qui, questo non sarebbe stato possibile. Ovviamente voglio anche ringraziare tutti i giocatori per l'incredibile lavoro che hanno svolto in questa stagione", ha detto Guardiola.