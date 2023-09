Gundogan: “Barcellona un sogno, lasciato il City per questo motivo…”

Inamovibile per Guardiola, intoccabile per Xavi. Questa è la storia di Ilkay Gundogan, il centrocampista che tutti vorrebbero e che la scorsa estate si è aggiudicato il Barcellona. Sul trasferimento, abbiamo già imparato a conoscere i dettagli del caso, piuttosto sono rimasti un mistero i motivi che hanno spinto l'ex Borussia Dortmund a fare questa scelta. Persino dopo aver fatto il treble. Lo ha spiegato lo stesso Gundogan ai microfoni di Bild: "Il mio addio al Manchester City non era legato al contratto - ha precisato il calciatore -. Che fosse di uno o due anni non mi sarebbe importato. Piuttosto sono rimasto male dal tempo impiegato dal club per propormi un rinnovo. Sembrava non volessero. Per cui lo ammetto, se fosse successo un po' prima probabilmente sarei rimasto".