Gundogan, la telefonata d’addio a Guardiola: “Quando gli ho detto che sarei partito dal City…”

"Non dimenticherò mai quando mi sono infortunato al ginocchio a fine stagione con il Borussia Dortmund (nel 2016, ndr) e mi sono dovuto operare, temevo che il City non mi volesse più. Pep mi ha chiamato al telefono e mi ha detto che avrebbero aspettato indipendentemente dal tempo che ci sarebbe voluto per il recupero. Forse sperava che ce ne saremmo andati insieme, così come siamo arrivati, ma so che capisce la mia decisione. Sono sicuro che il fatto che io vada nel suo club sia d'aiuto", ha aggiunto Gundogan.