Gundogan sul futuro: “Rimarrò nel calcio, ci sono tante cose da migliorare”

Un giocatore diverso dagli altri, sia dentro che fuori dal campo Ilkay Gundogan. E rispettando proprio questa linea, il tedesco intende distinguersi anche per quanto riguarda il proprio futuro. Per quando, tra uno, due o più anni, dovrà dire addio al Barcellona e appendere gli scarpini al chiodo. Ma non saluterà il calcio. Sua intenzione è infatti quella di continuare in questo mondo a dir poco "controverso", con l'obiettivo di influenzarlo e cambiarlo in positivo: "Ci sono molte cose buone nel calcio - ha esordito a France Football -. Ma ce ne sono anche altre di meno buone, che andrebbero certamente migliorate. Per questo motivo vorrei continuare nel calcio dopo la mia carriera, così da avere un impatto il più positivo possibile su questo sport. Ha sempre fatto parte della mia vita, voglio solo il meglio per il calcio". Rimane in dubbio quindi un possibile futuro di Gundogan come allenatore, possibilità richiesta da molti. Vedremo.