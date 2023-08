Gvardiol è del City: “La squadra più forte al mondo. Non dovrò più preoccuparmi di Haaland”

Una battuta anche sul trovare in squadra Haaland: "Sappiamo tutti cosa ha fatto la scorsa stagione anche contro il Lipsia. È bello averlo dalla mia parte ora, ma sì, la scorsa stagione e quella precedente in Bundesliga, era un giocatore duro: forte, veloce e ha tutto per diventare uno dei migliori al mondo. Fortunatamente ora sono dalla sua parte e non devo più preoccuparmi di lui!", ha detto con grande ironia Gvardiol.