Manchester City, Guardiola annuncia… Gvardiol: “Che bel cognome, è qui…”

"Gvardiol sta facendo le visite mediche ed è qui. Lo sanno tutto. Speriamo di poter chiudere l'accordo nelle prossime ore o giorni. Comunque, che bel cognome!". "Se sarà il sesto difensore? La stagione è molto lunga. Sei giocatori in un ruolo non sono troppi. Prossimi acquisti? Non lo so. Penso che ci muoveremo ancora, il mercato non è ancora chiuso", ha aggiunto il mister prima dell'annuncio ufficiale del club.