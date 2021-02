Anche due reti per lui. Erling Braut Haaland non ha alcuna intenzione di placare la sua fame di gol. L’attaccante del Borussia Dortmund, dopo la grande prova in Champions League contro il Siviglia, si conferma centravanti insaziabile e anche contro lo Schalke 04 in campionato ha partecipato con una doppietta al successo dei suoi per 4-0. Marcature che confermano la sua forza e qualità e che non fanno altro che alimentare ancor di più i rumors sul suo futuro.

Haaland: 90 milioni in 5 anni per… lasciare il Borussia Dortmund

Secondo quanto riportato dal Daily Star, a fronte di una clausola da 75 milioni presente sul contratto di Haaland, ma che sarà valida solamente dopo il 2022, si starebbe valutando un’eventuale partenza anticipata del calciatore. Non è certo un segreto che squadre come Real Madrid, Manchester United, City e Psg stiano osservando attentamente il norvegese. Ed è proprio per questa ragione che, stando al tabloid inglese, Haaland stesso avrebbe messo in chiaro le sue volontà. Contratto di cinque anni per un totale di 90 milioni di euro complessivi. Questa la cifra richiesta dal bomber e dal suo agente Mino Raiola. Chi vorrà farsi avanti per lui, oltre a convincere il Borussia Dortmund con un’offerta vantaggiosa, dovrà soddisfare anche l’interesse economico del giocatore. Saranno circa 350 mila euro a settimana. D’altronde, visti i numeri del classe 2000, sarebbero più che meritati…