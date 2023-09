Haaland: “Amo quando Guardiola mi urla contro, mi motiva e insegna qualcosa”

"Sto molto bene, cos'altro posso dire. Ho vinto un treble all'età di 22 anni e vivo un sogno che in gioventù non avrei mai immaginato di raggiungere". Queste le parole di Erling Haaland, attaccante del Manchester City premiato dalla Uefa come il miglior giocatore dell'annata 2022/23. Per lui è come un sogno che non riesce a trasformare in realtà tanto le cose si muovono veloce. Di certo un grazie va al padre di Erling, Alf-Inge, e al mister Pep Guardiola: "Amo quando gli altri mi urlano contro in campo - ha dichiarato il giovane attaccante del Manchester City - . Come mio padre o il mio allenatore, che a volte sono troppo emotivi con certe cose. Ma questo comportamento mi fa bene, mi motiva e mi insegna qualcosa che poi non sbaglierò".