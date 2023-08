Haaland svela l’incredibile segreto del proprio successo

Alla formazione di Guardiola è andato il titolo di miglior squadra e a Erling Haaland quello di miglior giocatore. Bukayo Saka dell’Arsenal è stato invece premiato come miglior giovane.

Haaland ha chiuso la scorsa stagione con l’incredibile bottino di gol complessivi in presenze tra tutte le competizioni.

L’attaccante norvegese è in lizza per il Pallone d’Oro 2023, ma dovrà fronteggiare la concorrenza di Lionel Messi, campione del mondo con l’Argentina.

Haaland ha aggiunto che è solito indossare gli occhiali con il blue blocker , noti per facilitare il sonno, già tre ore prima di coricarsi. A questa abitudine il norvegese unisce quella di tapparsi la bocca con un cerotto per favorire la respirazione dal naso .

