Haaland e i “graffi” di Yerri Mina, per Guardiola è inaccettabile

Una situazione che non ha fatto piacere allo stesso Haaland, ma più in particolare all'allenatore del norvegese, Pep Guardiola. Il tecnico ha sbottato ai microfoni di SkySport, descrivendo il comportamento di Mina inaccettabile: "Parliamo di un atteggiamento lontano dal normale gioco del calcio. Non è necessario fare così in ogni partita, gliel'ho detto di persona. Ci sono cose che lui fa e che non sono necessarie per fermare il suo avversario anche perchè è un bravo calciatore". Nonostante la particolare marcatura, il norvegese è comunque riuscito a segnare una rete all'Everton. Da rilevare che qualche settimana fa, il calciatore Ben Mee ha svelato la 'tecnica' utilizzata da Erling Haaland contro i difensori . "Dà pizzicotti agli avversari", ha detto il difensore del Brentford dopo il duello con l'attaccante norvegese. Chi di spada ferisce di spada perisce...