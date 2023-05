Haaland, troppi gol: aggiorna il numero delle reti sugli scarpini… a penna

Segna sempre il bomber norvegese tanto da rendere "già vecchie" le nuove scarpe edizione speciale per il record di gol in Premier League.

Ha segnato ancora e non pare avere intenzione di fermarsi. Parliamo di Erling Haaland, centravanti del Manchester City, che ha trovato il gol numero 36 in Premier League. Nella gara dei suoi Citizens contro l'Everton, il norvegese ha aggiornato il suo record di marcature nel massimo campionato inglese ma non solo.