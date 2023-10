Haaland e il grande obiettivo: “Mi piacerebbe vincere il Pallone d’Oro…”

PREMI: Ma non solo il Pallone d'Oro, Erling Haaland sogna di raggiungere tanti altri grandi obiettivi in carriera. E ciò che più gli fa piacere è essere consapevole di essere indirizzato per la giusta strada: "Ho già vinto alcuni premi e questo mi piace davvero tanto. Amo indossare un abito elegante per andare ad ottenere premi, ciò poi mi dice che mi sto muovendo nella giusta direzione per la mia carriera. Lo stesso vale per il Pallone d'Oro. Non voglio dire una menzogna perché per me sarebbe davvero bello riuscire a vincerlo, ma ad oggi non è il mio obiettivo principale. Mi sforzo di migliorare, vincere trofei di squadra e dimostrare un gioco di alto livello. Tutto il resto verrà da solo".